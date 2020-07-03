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В следующем году в ЕГЭ могут включить вопросы о COVID-19

14:08, 03.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В следующем году в ЕГЭ могут включить вопросы о COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Вопрос о коронавирусе могут включить в ЕГЭ по биологии, если такие предложения поступят от школьных учителей, которые разрабатывают задания, сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что коронавирус еще не изучен, «а вводить неизученное в качестве вопроса рано», пишет «РИА Новости».

Сегодня выпускники школ начали сдавать ЕГЭ. На 3 июля были запланированы экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ.

ОбществоОбразование
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