Зарегистрированных случаев COVID-19 в мире больше 11 миллионов
По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн. Университет Джона Хопкинса сообщает: на сегодня их насчитывается 11 031 905.
Из данных интерактивной карты следует, что от COVID-19 скончались 523 777 человек, выздоровели за все время 5 834 337.
Напомним, в Татарстане за все время пандемии зарегистрировано 4 673 случая заболевания. Смертельных случаев в республике насчитывается 17.Общество
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