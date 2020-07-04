Зарегистрированных случаев COVID-19 в мире больше 11 миллионов

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По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн. Университет Джона Хопкинса сообщает: на сегодня их насчитывается 11 031 905.

Из данных интерактивной карты следует, что от COVID-19 скончались 523 777 человек, выздоровели за все время 5 834 337.

Напомним, в Татарстане за все время пандемии зарегистрировано 4 673 случая заболевания. Смертельных случаев в республике насчитывается 17.