Самозанятым Татарстана вернули за 2019 год 129 млн рублей налогов

Самозанятым Татарстана вернули 128,8 млн рублей налогов, уплаченные ими в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

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Эта мера поддержки самозанятых стала доступна благодаря распоряжению правительства РФ от 29.05.2020 № 1431-р. Управление федеральной налоговой службы России выделило 1,6 млрд рублей на возмещение уплаченного налога.

Также самозанятым предоставляется «налоговый капитал» в размере одного МРОТ (для Татарстана — 12 130 рублей). Эти деньги выделили для оплаты налога с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

В Татарстане зарегистрировано более 68 тыс. самозанятых.

15 июня президент России Владимир Путин пообщался с самозанятой из Казани Лианой Пахаревой. Она рассказала президенту, что ей вернули налоги и выплатили «налоговый капитал».

