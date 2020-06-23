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Теннисист Новак Джокович заболел коронавирусом

18:31, 23.06.2020
Теннисист Новак Джокович заболел коронавирусом
Фото: novakdjokovic.com

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте спортсмена.

Его тест на COVID-19 после выступления на турнире в Задаре показал положительный результат. Также заразилась его жена Елена, а вот у их детей коронавирус не обнаружен.

Отметим, что ранее коронавирусную инфекцию нашли в анализах теннисиста Григора Димитрова и его тренера, а также еще нескольких участников выставочного турнира в Хорватии.

Спорт
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