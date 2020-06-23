Путин поручил восстановить рынок труда уже в 2021 году
Президент России Владимир Путин во время телеобращения поручил восстановить докризисные показатели рынка труда уже в 2021 году.
«А это значит, что число безработных в России должно как минимум вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно, опуститься еще ниже», — сказал Путин. Поручение дано правительству и Центробанку.
По его словам, России, в отличие от других стран, удалось избежать драматического скачка безработицы, но президент отметил, что она «у нас все-таки выросла».
«Поэтому сейчас нужно решить главную задачу — помочь людям вернуться к работе», — подчеркнул Путин.
«Реальное время» ведет трансляцию телеобращения.ОбществоВласть
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