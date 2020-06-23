«Золотые» тест-полоски на антитела к COVID-19 будут стоить до 3 тысяч рублей

Сегодня профессор Казанского федерального университета Альберт Ризванов, в лаборатории которого разработали тест-систему на антитела к коронавирусной инфекции, рассказал журналистам, сколько, предположительно, будут стоить такие тест-полоски казанского производства.

Розничную цену он оценил «от одной до трех тысяч рублей, но не дороже тех тестов, которые уже имеются в продаже, — на уровне среднего по рынку». В комплект будут входить запаянная в пластиковый футляр тест-полоска, устройство для прокалывания пальца (чтобы добыть капельку крови) и флакон со специальной жидкостью (чтобы смочить тест-полоску и придать крови текучесть, необходимую для тестирования).

В производстве полосок используется коллоидное золото — суспензия наночастиц золота в деминерализованной воде.

В Казани, напомним, планируется производить до 30 тыс. тест-полосок на антитела к COVID-19 в месяц.