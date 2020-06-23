Лагеря в Татарстане готовятся к приему детей — видео

Фото: скриншот

В лагерях Татарстана полным ходом идет подготовка к приему детей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В казанском лагере «Заречье» уже прошли проверки МЧС и Роспотребнадзора. Для того, чтобы сюда заехали дети, осталось лишь обеспечить персонал средствами защиты и антисептиками.

Теперь по правилам социального дистанцирования в комнатах будет в два раза меньше жильцов. В столовых будет максимально удаленная рассадка, а все массовые мероприятия будут проходить на улице. Также в этом году отменили родительские дни.

Персонал лагеря не позднее, чем за 72 часа до начала смены, сдаст тест на антитела к коронавирусу. Сотрудники будут находится на территории лагеря всю смену — 18 дней.

Отметим, что в Татарстане детей, покинувших лагерь во время смены, не будут принимать обратно.