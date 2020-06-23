В Татарстане насчитывается 66 пациентов с тяжелой формой коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На сегодня в больницах Татарстана побывали 66 пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Это число выросло, поскольку прошлый итог составлял 55 человек, рассказала замглавы республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

От общего числа зарегистрированных в РТ случаев этот показатель составляет 1,5%. Она также сообщила, что без симптомов болезнь протекала у 35,5% (1 516 случаев).

Ранее Авдонина сообщила, что в республике за неделю выявлено 216 домашних очагов, из них 80% — с одним человеком.