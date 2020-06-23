Валерий Чершинцев опроверг слухи о закрытии Менделеевска на карантин и смерти сотрудника Пенсионного фонда от COVID-19

Глава Менделеевского района Валерий Чершинцев опроверг информацию о том, что Менделеевск могут закрыть на карантин. По его словам, в городе 10 официально подтвержденных случаев COVID-19, три человека уже выздоровели.

Также Чершинцев прокомментировал слухи о том, что в Менделеевске планируют строить инфекционный госпиталь.

«Официальной информации о том, что у нас будет размещаться госпиталь, у меня нет. Да, слухи я слышал. Я знаю, что в Елабуге роддом перепрофилировали под госпиталь, но документов по Менделеевску нет», — сказал глава района газете «Менделеевские новости».

Кроме того, чиновник опроверг слухи о том, что в Менделеевске зарегистрированы случаи смерти от коронавируса.

«Смертей, официальных, от COVID у нас нет. Да, сейчас муссируются слухи, что наша коллега из Пенсионного фонда умерла от COVID-19, но официально она умерла от двусторонней пневмонии», — сказал Чершинцев.