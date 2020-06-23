КФУ начал тестировать вакцину от коронавируса на мышах

КФУ приступил к первому этапу тестирования вакцины от COVID-19 на лабораторных мышах. Об этом сообщил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

По его словам, ученые разрабатывают ДНК-вакцину, в которой содержатся сразу несколько генов, кодирующих белки COVID-19.

Тестирование на животных продлится 3 недели, после чего станут известны первые результаты. Показателем эффективности будет наличие в крови животных антител.

Ранее КФУ запустил производство тест-систем на антитела к COVID-19.

