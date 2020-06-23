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В Татарстане работают только 5% санаториев

14:16, 23.06.2020
В Татарстане работают только 5% санаториев
Фото: wikipedia.org

В Татарстане работают только 5% санаториев, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, большая часть санаториев по-прежнему не может открыться из-за жестких требований Роспотребнадзора.

Как пишет «Интерфакс», санатории просят смягчить условия работы. Из-за жестких требований Роспотребнадзора многие здравницы не смогли начать сезон, а те немногие, что открылись, работают себе в убыток. При этом к гостиницам требования намного мягче, а частный сектор вообще никто не контролирует.

По мнению Тюриной, требования к санаториям нужно приравнять к гостиничным. «Нужно переходить от работы в условиях карантина к выполнению обычных СанПинов, перестать требовать у туристов по две справки, отказаться от еженедельного тестирования персонала», — считает Тюрина.

В Татарстане по состоянию на 14 июня открылся всего один санаторий.

ОбществоМедицина Татарстан
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