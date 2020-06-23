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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от COVID-19

14:50, 23.06.2020
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от COVID-19
Фото: facebook.com/roizmangbn

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выздоровел. Об этом он сообщил в своем «Твиттере».

«Выздоровел! Выписали. Медикам низкий поклон. Спасибо всем за поддержку. Будем жить», — написал Ройзман.

О том, что экс-мэр Екатеринбурга заразился коронавирусом, стало известно 8 июня. Он сдал тест на COVID-19, и результат оказался положительным.

ОбществоМедицина
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