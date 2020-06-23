Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от COVID-19

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выздоровел. Об этом он сообщил в своем «Твиттере».

«Выздоровел! Выписали. Медикам низкий поклон. Спасибо всем за поддержку. Будем жить», — написал Ройзман.

О том, что экс-мэр Екатеринбурга заразился коронавирусом, стало известно 8 июня. Он сдал тест на COVID-19, и результат оказался положительным.

