Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от COVID-19
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выздоровел. Об этом он сообщил в своем «Твиттере».
«Выздоровел! Выписали. Медикам низкий поклон. Спасибо всем за поддержку. Будем жить», — написал Ройзман.
О том, что экс-мэр Екатеринбурга заразился коронавирусом, стало известно 8 июня. Он сдал тест на COVID-19, и результат оказался положительным.
ОбществоМедицина
Выздоровел! Выписали.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) June 23, 2020
Медикам низкий поклон.
Спасибо всем за поддержку.
Будем жить. pic.twitter.com/4Khl8IkTjk
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