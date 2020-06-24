Главное к утру: рост экономических показателей, утечка метанола и новые выплаты на детей
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 24 июня.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
- Вчера вечером в Татарстане сошла с рельсов и перевернулась одна цистерна с метанолом. Уточняется, что инцидент произошел на 1 126-м км на станции Заинск. Начала происходить утечка вещества из заливной горловины цистерны. Пострадавших и погибших в результате случившегося нет.
- Татарстан стал одним из регионов, в которых по итогам I квартала 2020 года отмечен рост по всем ключевым экономическим показателям.
Речь идет об индексе промышленного производства, динамике объема строительных работ, динамике оборота розничной торговли, динамике реальных денежных доходов населения.
- Протяженность участка ВСМ «Москва — Казань» по территории Нижегородской области составит около 280 километров.
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