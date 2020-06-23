Длина трассы Москва — Казань на территории Нижегородской области составит 280 км

Протяженность участка ВСМ «Москва — Казань» по территории Нижегородской области составит около 280 километров.

Сегодня ее строительство обсудили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочего совещания в Перевозском районе.

Никитин подчеркнул, что регион окажет необходимое содействие для реализации строительства дороги, которая соединит Москву и Казань. По его словам, рядом с прохождением трассы зарегистрировано более 3 тыс. организаций, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса. Данные территории имеют большой потенциал для дальнейшего развития.

Отметим, что пока проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань отложили на некоторое время. А вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что пока не просчитана окупаемость проекта, он не может быть запущен.

