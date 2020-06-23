В Татарстане за I квартал выросли все ключевые экономические показатели

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Татарстан стал одним из регионов, в которых по итогам I квартала 2020 года отмечен рост по всем ключевым экономическим показателям.

Речь идет об индексе промышленного производства, динамике объема строительных работ, динамике оборота розничной торговли, динамике реальных денежных доходов населения, сообщает «РИА Рейтинг».

При этом ни по одному из показателей республика не стала лидером, следует из сообщения агентства.

По данным Татарстанстата, в январе — марте 2020 года индекс промпроизводства составил 4,6%. Реальная зарплата в республике выросла на 6,3%.