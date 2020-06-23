В Татарстане сошла с рельс и перевернулась цистерна с метанолом

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Сегодня вечером в Татарстане сошла с рельс и перевернулась одна цистерна с метанолом.

Уточняется, что инцидент произошел на 1126 км на станции Заинск. Цистерна сошла с рельс при выполнении маневровых работ.

На место происшествия выехал Камский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа ЛОП Набережные Челны.

Камская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения предприятием законодательства о безопасности движения и эксплуатация железнодорожного транспорта, в том числе при содержании путей необщего пользования, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Метанол — является одним из самых ядовитых соединений из всех спиртов — представляет серьезную опасность для человека как в чистом виде, так и в парообразном состоянии или в водном растворе. Попадание метанола в человеческий организм приводит к угнетению центральной нервной системы, развитию тяжелого метаболического ацидоза (изменения кислотно-щелочного баланса организма), поражению сетчатки глаза и дистрофии зрительного нерва. В результате отравления метиловым спиртом происходит так называемый летальный синтез.

Однако это ядовитое вещество весьма широко используется в химической и газовой промышленности, применяется в качестве добавки к топливным элементам.

13 июня в Казани, примерно в 22.00, произошел взрыв одной из цистерн в газохранилище ООО «Газпром сжиженный газ». Один человек погиб, пострадали еще двое. После хлопка в цистерне образовалась пробоина, выходящий из нее газ воспламенился. Пожар тушили больше 17 часов.

