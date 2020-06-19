Главное о коронавирусе на 19 июня: зрители в 35 регионах не увидят парада, Пекин отрезан от остального Китая

Парад Победы в Казани пройдет без зрителей

За последние сутки в Татарстане подтвердились 36 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, 35 — контактные. 15 человек госпитализированы, 21 лечится дома.

Наибольшее число заболевших в Казани — 19 человек.

Всего в Татарстане зарегистрирован 4 114 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 969 человек (с подтвержденным диагнозом COVID-19), в том числе 62 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 12. На лечении остаются 1 133 человека.



Парад Победы в Казани пройдет без зрителей.



КФУ запускает пилотное производство тест-систем на антитела к COVID-19. Татарстан примет участие в пилотном проекте по выявлению антител. Тестирование пройдут 2 870 человек.



Кардиолог из Казани Рашит Миннетдинов умер от двусторонней пневмонии в Бангладеш. В Юго-Восточную Азию врач улетел в составе российской бригады, которая лечила пациентов с COVID-19.

В Набережных Челнах число заболевших внебольничной пневмонией за пять месяцев 2020 года выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



В Казань 20 июня прибудет вывозной рейс из Ташкента.

В Татарстане в мае количество потребительских кредитов сократилось на 48%.

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 443 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 569 063, а выздоровевших — до 324 406 человек.

Зафиксирован 181 новый смертельный случай. Всего от коронавируса в России умер 7 841 человек.



Топ регионов России по числу заболевших

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер в больнице, где его лечили от двусторонней пневмонии.



Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ограничения можно снимать по всей стране. «За последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев ниже 8 тысяч. Темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4%. <...> И все это дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений», — сказал глава правительства.

Не менее 35 регионов России отказались от парадов Победы или проведут их без зрителей.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался прилететь в Москву на парад Победы из-за коронавируса.

В Минпромторге России сообщили, что производители РФ готовы экспортировать 200 млн масок в месяц.

Голикова надеется, что массовое производство вакцины от коронавируса начнется в августе — сентябре.

Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заразился коронавирусом.

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап вылечился от COVID-19.

Азербайджан вводит карантин

По состоянию на 10.30 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 8 491 673. Умерли 454 023 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 191 052). На второй строчке — Бразилия (978 142), Россия на третьем месте (560 321, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (380 532), на пятом — Великобритания (301 935).

Азербайджан из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводит с 21 июня жесткий карантин на 2 недели.

Пекин прекратил все межрегиональные автобусные пассажирские перевозки. В больницах китайской столицы сейчас лечатся от коронавируса 159 пациентов, хотя еще 11 июня на весь Пекин был только один больной с COVID-19.

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая уже опубликовал и передал ВОЗ данные генома коронавируса, найденного на оптовом рынке Пекина.

В США не выявили массовых заражений COVID-19 после акций протеста.

Власти Великобритании могут уже с начала июля разрешить поездки в самые популярные среди британцев страны — Испанию, Францию, Грецию и Португалию.

Группа ученых из Германии, Великобритании и Норвегии заявила, что дети до 6 лет — самые опасные распространители коронавируса.

Турецкая газета Hurriyet по ошибке вместо фотографии жены президента Украины Елены Зеленской опубликовала постер с Верой Брежневой в материале о том, что первая леди заразилась COVID-19.

Лилия Ахкиямова