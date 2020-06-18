В Казань 20 июня прибудет вывозной рейс из Ташкента

Минкомсвязи России опубликовало расписание вывозных рейсов на 19—30 июня. Судя по информации, размещенной в телеграм-канале «Коронавирус: рейсы в РФ», для вывоза россиян из-за рубежа до конца месяца планируется выполнить 30 рейсов.

В столицу Татарстана будет выполнен один рейс. 20 июня в 10.00 (по местному времени) вылетит самолет Ташкент — Казань.

Накануне в Казань прибыл вывозной рейс из Бишкека.

