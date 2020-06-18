Татарстан примет участие в пилотном проекте по выявлению антител к коронавирусу

665 человек из Набережных Челнов станут участниками пилотного проекта по выявлению антител к коронавирусу. Об этом рассказал главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

Всего в пилотный проект об изучении коллективного иммунитета к коронавирусу вошли 22 региона, в том числе Татарстан. В республиканском исследовании примут участие 2870 человек из 16 муниципалитетов.



По Набережным Челнам будет разбивка на семь возрастных групп. В каждой из них определено по 95 человек, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

Исследования должны завершиться не позднее первой декады июля.

В Татарстане антитела к коронавирусной инфекции выявлены у 5% от всех, кто сделал соответствующий тест. Сегодня стало известно, что КФУ запускает пилотное производство тест-систем на антитела к COVID-19.