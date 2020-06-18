В Челнах число заболевших внебольничной пневмонией увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом

В Набережных Челнах число заболевших внебольничной пневмонией за пять месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, выросло на 14%.



Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Ильгизяр Бариев, подчеркнул, что данные не подтверждают информацию, которая появляется в СМИ и соцсетях по поводу якобы катастрофической ситуации с коронавирусной инфекцией в Челнах.

В частности, в апреле этого года, по подтвержденным лабораторным данным Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», заболеваемость COVID-19 по Татарстану была на уровне 12%, в Набережных Челнах этот показатель был равен 11%. В мае среднестатистический показатель по республике составлял 4%, по городу — 4,3%, передает «Татар-информ».

Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков ранее рассказал, как решается ситуация со здравоохранением Набережных Челнов.

