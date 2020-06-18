КФУ запускает пилотное производство тест-систем на антитела к COVID-19

Казанский федеральный университет (КФУ) и Научно-исследовательский центр ДНК запускают проект по созданию тест-полосок на выявление антител к COVID-19. Об этом сообщил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

По его словам, сейчас завершается монтаж оборудования. В течение двух недель КФУ планирует выйти на промышленное производство. После потребуется два месяца для получения регистрационного удостоверения.

«В лучшем случае с сентября мы сможем продавать наши тест-системы и использовать их для оказания медицинских услуг», — цитирует Ризванова пресс-служба КФУ.

Тест-полоска на антитела к коронавирусу работает так же, как тест на беременность. Вместо мочи на нее наносится капля крови. Одна полоска означает, что в крови человека нет антител к вирусу. Две полоски — что человек либо болен COVID-19, либо уже переболел и у него выработался иммунитет. Тест-системы КФУ смогут определять антитела как раннего (IgM), так и позднего иммунного ответа (IgG).

Вирусный антиген, который используется как основа тест-систем, будет также производиться в казанском университете.

«В качестве тестовых образцов будем работать с кровью пациентов, которые уже переболели коронавирусом. У нас очень плотное сотрудничество с РБК, ГКБ №7, Центром крови, для которых мы сейчас уже проводим тестирование на антитела, чтобы потом плазму переболевших COVID-19 переливали тяжелобольным пациентам», — сказал Ризванов.

Ранее университетская клиника КФУ начала проводить тесты на антитела к коронавирусной инфекции.

