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Известный казанский кардиолог Рашит Миннетдинов умер в Бангладеш от пневмонии

16:33, 18.06.2020 1
Известный казанский кардиолог Рашит Миннетдинов умер в Бангладеш от пневмонии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский кардиолог Рашит Миннетдинов скончался, работая в Бангладеш. Он умер от двусторонней пневмонии.

«У отца была двухсторонняя пневмония. Тесты, которые у него брали, были отрицательными, но числился он там как «ковидный», — приводит «Татар-информ» слова сына врача.

В начале прошлой недели Миннетдинов попал в больницу. Его определили в реанимацию и почти сразу подключили к аппарату ИВЛ.

Он умер накануне в возрасте 66 лет. Миннетдинов с 2004 года руководил кардиологическим отделением №2 МКДЦ. В Бангладеш он прибыл в составе российской бригады, занимавшейся организацией медпомощи в период пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах скончалась врач-дерматовенеролог Татьяна Житкова. За день до этого она была госпитализирована в инфекционную больницу с высокой температурой.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:39
    он что вирусолог,че поперся в братский 169 миллионный бангладеш.мест начальников актанышскому клану уже не хватает.
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