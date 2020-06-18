Известный казанский кардиолог Рашит Миннетдинов умер в Бангладеш от пневмонии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский кардиолог Рашит Миннетдинов скончался, работая в Бангладеш. Он умер от двусторонней пневмонии.

«У отца была двухсторонняя пневмония. Тесты, которые у него брали, были отрицательными, но числился он там как «ковидный», — приводит «Татар-информ» слова сына врача.

В начале прошлой недели Миннетдинов попал в больницу. Его определили в реанимацию и почти сразу подключили к аппарату ИВЛ.

Он умер накануне в возрасте 66 лет. Миннетдинов с 2004 года руководил кардиологическим отделением №2 МКДЦ. В Бангладеш он прибыл в составе российской бригады, занимавшейся организацией медпомощи в период пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах скончалась врач-дерматовенеролог Татьяна Житкова. За день до этого она была госпитализирована в инфекционную больницу с высокой температурой.

