В Татарстане в мае количество потребительских кредитов сократилось на 48%

В Татарстане в мае было выдано 25,9 тыс. потребительских кредитов, на 47,8% меньше, чем годом ранее. Такие сведения опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

В целом по России число предоставленных потребительских займов в мае сократилось на 44,7% — до 0,82 млн.

Татарстан оказался в числе регионов-лидеров по динамике снижения выдачи займов. В то же время более заметное снижение было зафиксировано в Москве (–51,7%), Краснодарском крае (–51,3%), Тюменской (–51,4%) и Московской области (–50,9%).

В Башкортостане число выданных потребкредитов сократилось на 41,6%, Удмуртии — 42,6%.

Ранее жители Казани назвали размер финансовой «подушки» на полгода, необходимый для комфортной жизни.