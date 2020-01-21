Новости бизнеса

12:51 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В КЗСК продлили срок конкурсного производства

12:25, 21.01.2020
В КЗСК продлили срок конкурсного производства
Фото: minstroy.tatarstan.ru

Арбитражный суд Татарстана 15 января продлил срок конкурсного производства в отношении ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) на три месяца, до 23 апреля.

Следующее судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении либо продлении срока конкурсного производства назначено на 14 апреля, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Напомним, в июле 2019 года арбитраж признал КЗСК банкротом. Крупнейшим кредитором завода является ВЭБ.РФ. В ноябре стало известно, что Казанский завод синтетического каучука в ближайшее время возобновит свое производство.

Бизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров