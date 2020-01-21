В КЗСК продлили срок конкурсного производства

Арбитражный суд Татарстана 15 января продлил срок конкурсного производства в отношении ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) на три месяца, до 23 апреля.

Следующее судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении либо продлении срока конкурсного производства назначено на 14 апреля, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Напомним, в июле 2019 года арбитраж признал КЗСК банкротом. Крупнейшим кредитором завода является ВЭБ.РФ. В ноябре стало известно, что Казанский завод синтетического каучука в ближайшее время возобновит свое производство.