Управляющий банкротством экс-главы «Спурта» хочет получать ее пенсию

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Финансовый управляющий по делу о личном банкротстве Евгении Даутовой просит доступ к ее дому и пенсии. Рассмотреть эти заявления Арбитражный суд Татарстана может уже сегодня.



В частности, финуправляющий Анна Мальцева требует: обязать отделение Пенсионного фонда РФ по РТ перечислять пенсию осужденной экс-главы банка «Спурт» на отдельный счет.

Сама Даутова утверждает, что ее пенсия под арестом с марта прошлого года — в рамках конкурсного производства по делу «Казанского завода синтетического каучука».

Детали финансового состояния осужденной стали предметом обсуждения в казанском суде, который решает, достойна ли она условно-досрочного освобождения.