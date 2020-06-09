Главное о коронавирусе на 9 июня: в Татарстане возобновляется прием у врачей, в Москве отменили пропуска

В Татарстане 53% обратившихся получили отказ в выплате пособия по безработице

За последние сутки в Татарстане подтвердились 54 новых случая COVID-19, из них один — завозной, 53 — контактные. 12 человек госпитализированы, 42 получают лечение на дому (у них легкая или бессимптомная формы).

Больше всего заболевших в Казани (35 человека) и Набережных Челнах (10).

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 665 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 748 человек (с подтвержденным диагнозом COVID-19), в том числе 35 за минувшие сутки. На лечении остаются 906 человек. Смертельных случаев — 10.

Татарстан находится на 21-м месте по числу заболевших среди регионов России.



В Казани возобновляются вакцинация детей и прием узких специалиствов — стоматологов, офтальмологов, отоларингологов, гинекологов и онкологов.

В Набережных Челнах пациентов с подозрением на COVID-19 на скорой отвозят в Елабугу. В Минздраве Татарстана объяснили это тем, что сейчас развернуты три временных инфекционных госпиталя — в ГБ №5, и в НЧИБ, и в Елабуге. В соседний город челнинцев отвозят «согласно утвержденной маршрутизации».

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова заявила, что рост числа безработных в Татарстане в пять раз связан с выплатами пособий. «Для нас это была ожидаемая ситуация. «Серый» рынок труда пришел и встал на учет», — сказала министр. При этом 53% обратившихся за пособием по безработице получили отказ.



Наиль Магдеев призвал жителей Набережных Челнов по-прежнему носить маски на улицах.

Санатории Татарстана просят отменить обязательные справки об отсутствии COVID-19 для жителей республики.

Дни Башкортостана в Татарстане перенесли из-за коронавируса.

Собянин отменил карантин в Москве

За последние сутки в России выявлено 8 595 новых случаев коронавируса, выздоровели 11 709 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 485 253, а выздоровевших — до 242 397 человек.

Зафиксирован 171 новый смертельный случай. Всего от коронавируса умерли 6 142 человека.

Топ регионов России по числу заболевших

Сергей Собянин объявил об отмене карантинных мер в Москве — графика прогулок, электронных пропусков.

Граждане России смогут выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками. В Россию тоже могут въехать граждане иностранных государств, если это связано с уходом за родственниками здесь.

В этом году четверть россиян планирует отдыхать на российских курортах.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом.

Почти 20% фитнес-рынка не пережили остановку деятельности из-за самоизоляции.

В доме престарелых под Воронежем коронавирус выявили более чем у 100 человек.

ВОЗ отметила ухудшение ситуации с коронавирусом

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 7 121 126. Умерли 406 570 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 961 185). На второй строчке — Бразилия (707 412), Россия на третьем месте (476 043, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (288 834), на пятом — Индия (267 046).

ВОЗ отметила ухудшение ситуации с коронавирусом в мире, несмотря на то, что в Европе она улучшается. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что в мире 7 млн случаев заражения, а в течение девяти из последних 10 дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тыс. новых заболевших.



Эксперты предположили, что COVID-19 начал распространяться в Китае уже в прошлом августе. К такому выводу пришли на основе анализа спутниковых снимков больничных парковок в китайском Ухане.

Ученые из США посчитали, что карантин помог избежать 62 млн случаев заражения COVID-19.

В Вашингтонском университете посчитали, что к августу в США от коронавируса умрет 145,7 тыс. человек.

Китай оказался в рекордном профиците. С начала года из-за пандемии экспорт Китая упал на 7,7%, а импорт — на 8,2%.

В Абхазии туристический сезон начнется в августе.

Лилия Ахкиямова