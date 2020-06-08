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В Казани возобновляются вакцинация детей и прием узких специалистов

13:52, 08.06.2020
В Казани возобновляются вакцинация детей и прием узких специалистов
Фото: pixnio.com

В Казани возобновляются вакцинация детей, проведение медосмотров и прием у стоматологов, офтальмологов, отоларингологов, гинекологов и онкологов. Также разрешена работа по терапевтической косметологии и медицинскому массажу. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков, пишет пресс-служба мэрии города.

По его словам, во время действия ограничений в больницах продолжали оказывать скорую неотложную помощь и проводили медосмотр граждан, подлежащих призыву на военную службу.

На следующих этапах снятия ограничений планируется возобновить плановую госпитализацию, прием пациентов для оказания амбулаторной помощи, проведение медосмотров и диспансеризации, а также медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Напомним, сегодня в Татарстане зарегистрировано 53 новых случая COVID-19, 22 заболевших — в Казани.

ОбществоМедицина Татарстан
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