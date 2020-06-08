В Татарстане рост безработных в 5 раз связан с выплатами пособий

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане безработица выросла в 5 раз и на сегодня составляет 60 тысяч человек. Пик пришелся на начало мая, когда на учет в службу занятости встали 15 тыс. человек. По словам министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, прирост безработных сохранится до начала IV квартала, а потом пойдет на спад.

«Для нас это была ожидаемая ситуация. «Серый» рынок труда пришел и встал на учет», — пояснила министр.

Увеличение количества безработных, по мнению Зариповой, связано с выплатами, введенными государством во время эпидемии COVID-19.

При этом через службы занятости в неделю работу находят 500—700 человек. Министр посоветовала не откладывать трудоустройство до осени — сейчас на рынке есть хорошо оплачиваемые вакансии. Хороший спрос на водителей, педагогов, электрогазосварщиков, строителей, подсобных рабочих, работников полиции, пищевой промышленности, науки.

Также министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова сообщила, что в Татарстане во время пандемии 53% обратившихся в службу занятости за пособием по безработице получили отказ. Это связано с тем, что граждане не были официально трудоустроены, получали «серую» зарплату.

