Татарстанские санатории требуют отменить обязательные справки о COVID-19 для жителей республики

Фото: realnoevremya.ru / Гуландам Фатхуллина

Ассоциация «Санатории Татарстана» намерена добиться отмены требования о справках об отсутствии коронавирусной инфекции для жителей РТ. Это позволит увеличить загрузку здравниц и может увеличить их рентабельность.

«Именно поэтому мы уже выходили с требованиями отменить обязательные справки для жителей Татарстана. На следующей неделе мы вновь выйдем с этим предложением. И очень надеемся, что будем услышаны», — приводит портал АТОР слова президента ассоциации Евгения Терентьева.

Он также рассказал, что санатории республики не смогли открыться к 8 июня. Многим требуется неделя для подготовки.

Терентьев сообщил и о ценах. Татарстанские санатории ориентируются на запланированную стоимость отдыха во II—III кварталах 2020 года. В среднем речь идет о цене от 2,2 тысячи за сутки.

Напомним, что на выходных власти Татарстана разрешили санаториям возобновить работу с соблюдением всех норм Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.