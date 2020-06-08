Сергей Собянин объявил об отмене карантина в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропусков, введенный из-за пандемии коронавируса. Одновременно с этим будет отменен график прогулок, действовавший с 1 июня.

«Уже с завтрашнего дня — 9 июня 2020 года — отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места», — говорится на сайте Собянина.

Также мэр Москвы разрешил с завтрашнего дня, 9 июня, возобновить работу парикмахерским, салонам красоты, фотоателье, ветеринарным клиникам и агентствам по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга.

Разрешена работа общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и научных институтов. Театры, концертные организации и цирки могут приступить к репетициям.

Снимается запрет на посещение городских кладбищ.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что с 14 июня в Москве могут отменить цифровые пропуска.