Наиль Магдеев призвал жителей Набережных Челнов по-прежнему носить маски на улицах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на «деловом понедельнике» призвал жителей города продолжать носить маски на улице.

«Коронавирус в одночасье не исчезнет, нам еще долго с ним жить. Надеюсь на благоразумие горожан, которые продолжат соблюдать меры предосторожности в общественных местах — будут и дальше пользоваться масками и перчатками на улице», — цитирует Магдеева «Татар-информ».



Сегодня пользователи соцсетей сообщили, что в Набережных Челнах продолжают штрафовать за отсутствие масок на улице. При этом в Татарстане с 8 июня разрешили ходить на улицах без масок.



На прошлой неделе Магдеев заявил, что в Набережных Челнах решено отказаться от проведения парада Победы и Сабантуя.