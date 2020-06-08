Новости общества

15:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Наиль Магдеев призвал жителей Набережных Челнов по-прежнему носить маски на улицах

14:50, 08.06.2020
Наиль Магдеев призвал жителей Набережных Челнов по-прежнему носить маски на улицах
Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на «деловом понедельнике» призвал жителей города продолжать носить маски на улице.

«Коронавирус в одночасье не исчезнет, нам еще долго с ним жить. Надеюсь на благоразумие горожан, которые продолжат соблюдать меры предосторожности в общественных местах — будут и дальше пользоваться масками и перчатками на улице», — цитирует Магдеева «Татар-информ».

Сегодня пользователи соцсетей сообщили, что в Набережных Челнах продолжают штрафовать за отсутствие масок на улице. При этом в Татарстане с 8 июня разрешили ходить на улицах без масок.

На прошлой неделе Магдеев заявил, что в Набережных Челнах решено отказаться от проведения парада Победы и Сабантуя.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем