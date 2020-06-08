В Минздраве РТ прокомментировали информацию, что часть пациентов из Челнов отвозят в Елабугу

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана «Реальному времени» прокомментировали информацию о том, что пациентов из Набережных Челнов отвозят не только в местные больницы, но и в елабужскую.

«Пациентов госпитализируют во временные инфекционные госпитали согласно утвержденной маршрутизации. Прием ведется круглосуточно — и в ГБ №5, и в НЧИБ, и в Елабуге», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что госпитализируют пациентов с различными жалобами, в том числе с подозрением на коронавирус, и с диагнозом «пневмония».

«В Елабуге тоже есть временный инфекционный госпиталь, прием пациентов там начали с конца прошлой недели. Опять-таки согласно маршрутизации», — сказали в пресс-службе.

Отметим, что проблемы с больницами в Челнах происходят не первый раз. Так, прокуратура Челнов организовала проверку по следам сообщения местной жительницы, которая пожаловалась на отсутствие должного лечения ее мужа в горбольнице №5. До этого в соцсетях появилось видео, как в Набережных Челнах люди часами ждут медпомощи, лежа на земле у инфекционной больницы, — в Минздраве объяснили происходящее большой нагрузкой на учреждение.