Провести отпуск на российских курортах планируют 25% граждан

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Опрос показал, что в этом году четверть россиян планирует отдыхать на российских курортах. Даже в случае снятия ограничений на перевозки.

Такой ответ дали 24% респондентов, передает RT со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip. Еще 7,7% участников опроса склоняются к этому варианту.

Наиболее привлекательными местами для проведения отпуска в России респонденты считают Крым (этот ответ выбрали 26,5% опрошенных), Краснодарский край (25,2%), Алтай (7,8%) и Байкал (5,9%). Ещё 2,2% хотели бы поехать на Ставрополье, а 1,6% — в Приморский край.

Больше половины (52%) опрошенных не готовы путешествовать по России и останутся дома если границы не откроют. Если же появится возможность выезда из страны, то 38,1% респондентов предпочтут европейские курорты — Италию, Испанию, Грецию. 23,4% привлекают страны ближнего зарубежья — речь идёт о Прибалтике, Армении и Болгарии.

В Африку хотят поехать 14,8% россиян, 12,6% в Азию. 5,6% хотели бы побывать в Америке, а 5,5% полетели бы в Австралию