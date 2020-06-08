ВОЗ отметила ухудшение ситуации с коронавирусом в мире

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, несмотря на то, что в Европе она улучшается.

Так, ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях заражения коронавирусом в мире и о почти 400 тыс. умерших, сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что в течение девяти из последних 10 дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тыс. новых заболевших. В воскресенье было зарегистрировано 136 тыс. новых случаев за один день. Почти 75% вчерашних случаев относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии, уточнил глава ВОЗ.

Также число заболевших вновь растет в районах Восточной Европы и Центральной Азии. Гебрейесус отметил, что главной угрозой для этих стран является «самоуспокоенность». В ВОЗ призвали страны к активному наблюдению и недопущению расширения распространения инфекции особенно во время массовых собраний, которые сейчас возобновились во многих странах, передает ТАСС.

За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 957 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 476 658, а выздоровевших — до 230 688 человек. Зафиксировано 112 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса умер 5 971 человек. По числу заболевших Россия находится на третьем месте в мире.

