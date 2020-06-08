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Россия откроет границы для учебы и других целей

13:13, 08.06.2020
Россия откроет границы для учебы и других целей
Фото: realnoevremya.ru

Россия откроет границы для выезда на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он не уточнил конкретных сроков открытия. Распоряжение, которое уже подписано, также позволит въехать в Россию иностранцам, которым необходимо пройти лечение в российских медорганизациях, а также у кого на территории РФ живут близкие родственники, опекуны и попечители, нуждающиеся в уходе.

Сегодня Мишустин поручил к 8 июня разработать сценарии возобновления полетов за границу.

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