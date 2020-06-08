Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился COVID-19

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом, об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме».

Ройзман сообщил, что несколько дней назад почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Несмотря на то, что через два дня симптомов болезни уже не было, экс-мэр Екатеринбурга решил сделать тест на коронавирус, который показал положительный результат.

«Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес», — написал Ройзман.

Ранее Евгений Ройзман заступился за создателей сериала «Зулейха открывает глаза». В колонке для «Реального времени» он отметил, что описываемые в произведении события соответствуют той трагической действительности, которую переживал советский народ. Подробнее — читайте в материале интернет-газеты.

