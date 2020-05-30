Ученые института Марджани попросили Рустама Минниханова о личной встрече

Фото: татаровед.рф

Коллектив Института истории им. Ш. Марджани обратился к президенту республики Татарстан Рустаму Минниханову. Письмо опубликовано на сайте института.

В своем обращении ученые выразили недоумение принятым решением о реорганизации института в период режима самоизоляции и удаленной формы работы сотрудников, без учета мнения и даже информирования дирекции Института.

«Кулуарное обсуждение проекта ликвидации нашей научной организации свидетельствует о том, что данная инициатива никак не связана с желанием реформировать или модернизировать научно-гуманитарную сферу в Республике Татарстан, а является лишь удовлетворением личных амбиций отдельных руководителей Академии наук Республики Татарстан», — говорится в письме.

Также ученые подчеркнули, что закрытие института тем более оскорбительно в год 100-летия ТАССР, в подготовку которого научные сотрудники внесли значительный вклад.

В конце авторы обращения просят главу Татарстана сохранить юридическую самостоятельность института, и, при возможности, провести личную встречу с сотрудниками и руководством для обсуждения дальнейшей судьбы заведения.

27 мая, в день 100-летия ТАССР, появилась информация о готовящемся постановлении, согласно которому Институт истории им. Ш. Марджани (который оформлен на самостоятельное юрлицо) будет фактически ликвидирован, а сотрудников переведут в Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ. Позже в казанском Кремле эту информацию опровергли и рассказали лишь о готовящейся реорганизации института.

