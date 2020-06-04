Новости общества

10:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Тувы Шолбан Кара-оол вылечился от коронавируса

09:19, 04.06.2020
Глава Тувы Шолбан Кара-оол вылечился от коронавируса
Фото: gov.tuva.ru

Глава Тувы Шолбан Кара-оол вылечился от коронавируса и выходит на работу. Об этом пишет РБК.

Его пресс-секретарь Долаана Салчак отметила, что хоть врач и посоветовал щадящий режим работы, Шолбан Кара-оол начинает вести активную деятельность.

О своей болезни Шолбан Кара-оол сообщил 25 мая. «Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Наши врачи стараются. Рано или поздно об этой болезни моей станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно», — сказал тогда он.

Глава Тувы находится в дружеских отношениях с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем