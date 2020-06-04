Глава Тувы Шолбан Кара-оол вылечился от коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол вылечился от коронавируса и выходит на работу. Об этом пишет РБК.

Его пресс-секретарь Долаана Салчак отметила, что хоть врач и посоветовал щадящий режим работы, Шолбан Кара-оол начинает вести активную деятельность.



О своей болезни Шолбан Кара-оол сообщил 25 мая. «Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Наши врачи стараются. Рано или поздно об этой болезни моей станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно», — сказал тогда он.

Глава Тувы находится в дружеских отношениях с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.