Минздрав РФ сообщил о выходе седьмой версии рекомендаций по лечению коронавируса
Российский Минздрав утвердил седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. В министерстве подчеркивают, что специалисты расширили все разделы документа.
«Документ разработан междисциплинарной рабочей группой ведущих экспертов на основе российского и зарубежного клинического опыта», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что рекомендации опубликованы на сайте Минздрава и направлены в регионы.
В частности, эксперты указали на клинические симптомы коронавирусной инфекции у пожилых пациентов: конъюнктивит, падения, бред, тахикардию, снижение артериального давления и т. д.ОбществоМедицина
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