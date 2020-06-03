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Минздрав РФ сообщил о выходе седьмой версии рекомендаций по лечению коронавируса

17:06, 03.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав РФ сообщил о выходе седьмой версии рекомендаций по лечению коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российский Минздрав утвердил седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. В министерстве подчеркивают, что специалисты расширили все разделы документа.

«Документ разработан междисциплинарной рабочей группой ведущих экспертов на основе российского и зарубежного клинического опыта», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что рекомендации опубликованы на сайте Минздрава и направлены в регионы.

В частности, эксперты указали на клинические симптомы коронавирусной инфекции у пожилых пациентов: конъюнктивит, падения, бред, тахикардию, снижение артериального давления и т. д.

ОбществоМедицина
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