В Татарстане смягчили режим работы бассейнов и фитнес-центров

В Татарстане с 5 июня смягчаются требования к деятельности спортивных, фитнес-центров и бассейнов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Раньше, с 18 мая, в Татарстане разрешалась деятельность спортивных центров, бассейнов и фитнес-залов при условии, что персональный тренер будет тренировать одного человека.



Теперь, судя по документу, работа спортивных и фитнес-центров допускается при условии такой расстановки спортивного оборудования, которая обеспечит социальное дистанцирование. В помещении для занятий спортом может находится ограниченное число людей, из расчета 1 человек (включая работников) на 4 кв. метра.

В зоне бассейна, там, где проводятся групповые занятия, на 1 человека (включая работников) должно быть 5 кв. метров площади зеркала воды. В зоне дорожек для плавания 1 человеку нужно выделять 10 кв. метров.

Кроме того, с 5 июня в Татарстане откроют мечети и храмы. Также власти республики определили районы, где откроются торговые центры.