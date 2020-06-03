Соцсети: в Казани полицейские скрутили пожилого мужчину без маски

В Казани полицейские скрутили пожилого мужчину, который находился в магазине без средств индивидуальной защиты. Кадрами задержания поделились пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, инцидент произошел в жилом массиве Аракчино. На видео попало, как сотрудники полиции грубо заталкивают пожилого мужчину в желтую «газель» с надписью «Дети». При этом одна из свидетельниц кричит: «Что вы делаете? Ему же больно!» Остальные снимают действия правоохранителей на камеру.

Пенсионера задержали за то, что он находился в магазине без маски, сообщают очевидцы.

Это уже не первая подобная ситуация. С начала режима самоизоляции в соцсетях распространяются видео, на которых людей жестко задерживают за отсутствие масок и перчаток. Последний инцидент произошел в Елабуге. Задержанная девушка оказывала сопротивление полицейским и кричала, чтобы ее не трогали. При этом сами правоохранители были без средств индивидуальной защиты.