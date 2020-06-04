В Татарстане названы районы, где возобновят работу торговые центры

В Татарстане определили районы, где с 5 июня возобновят работу торговые комплексы, закрытые в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, возобновят работу торговые центры в Агрызском, Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском, Алькеевском, Апастовском, Арском, Атнинском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Новошешминском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Сармановском, Спасском, Тетюшском, Тукаевском, Тюлячинском, Черемшанском и Ютазинском муниципальных районах.

При этом вводятся ограничения по количеству человек в торговом зале — 1 человек, включая сотрудников, на 4 кв. метра.

2 июня президент Татарстана Рустам Минниханов обещал, что в ближайшие дни будет решен вопрос по поэтапному открытию торговых точек в сельских районах.



Напомним, торговые центры в Татарстане были закрыты с 28 марта из-за распространения коронавируса.