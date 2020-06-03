ВОЗ надеется, что парад Победы и голосование по поправкам не вызовут нового всплеска COVID-19 в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проконсультирует власти России по проведению массовых мероприятий, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Так она ответила на вопрос о голосовании по поправкам в Конституцию и других массовых мероприятиях.

По ее словам, рекомендации ВОЗ учитываются местными властями. «Так что надеемся, что эпидемия будет и дальше снижаться и ни одно массовое масштабное мероприятие не принесет риска нового всплеска», — цитирует Вуйнович «РИА Новости»

Сейчас, как сказала представитель ВОЗ, идет обсуждение, как провести эти мероприятия таким образом, чтобы не создавать угрозу здоровью граждан.

Напомним, что парад Победы пройдет 24 июня, а голосование по поправкам в Конституцию — 1 июля. Оба дня объявлены нерабочими.