В Татарстане покинувших лагерь детей не будут принимать обратно

В среду в Госсовете Татарстана обсудили особенности организации детского отдыха в период пандемии. На заседании Комитета по социальной политике замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков рассказал, как будут проходить смены в детских лагерях.

Он напомнил, что по рекомендациям Роспотребнадзора дети и персонал лагеря будут заезжать в лагерь за один день и находиться там в течение всей смены.

«В этом году, к сожалению, мы вынуждены ограничить проведение родительских дней. Если ребенок по каким-либо причинам покинет лагерь, то мы не сможем принять его обратно», — приводит слова замминистра пресс-служба республиканского парламента.

Садыков доложил, что в этом году будут работать 119 стационарных загородных лагерей, девять санаторно-курортных организаций, 75 лагерей палаточного типа, 1024 пришкольных лагеря с дневным пребыванием, 659 лагерей труда и отдыха, два лагеря на Черноморском побережье.