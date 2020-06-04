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В Татарстане с 5 июня откроются мечети и храмы

07:59, 04.06.2020
В Татарстане с 5 июня откроются мечети и храмы
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане с 5 июня допускается посещение культовых сооружений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

При этом вводятся ограничения по допустимому количеству посетителей. В объектах площадью не более 400 кв. метров на 1 человека (включая священнослужителей и работников) должны приходиться 4 кв. метра площади помещения.

В объектах площадью более 400 кв. метров одновременно в помещении должно быть не более 100 человек.

Также в Татарстане назвали районы, где с 5 июня откроются торговые центры.

Общество Татарстан
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