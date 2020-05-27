В Челнах прокуратура потребовала выплатить надбавки медикам скорой, работающим с COVID-больными

Фото: прокуратура РТ

В Набережных Челнах прокуратура потребовала выплатить сотрудникам скорой помощи надбавки за работу с больными коронавирусом.

Ведомство установило, что главный врач станции скорой помощи не включил в «Положение о порядке осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь заболевшим коронавирусной инфекцией» норму о выплатах фельдшерам и медсестрам по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам.



При этом, согласно закону, этой категории медработников положены выплаты в размере 20% среднемесячного дохода за 9 месяцев. В результате шесть фельдшеров и пять водителей остались без положенных надбавок за апрель 2020 года.

Ведомство вынесло протест на Положение о выплатах, а также направило в адрес главного врача ГАУЗ «ССМП» представление об устранении нарушений законодательства. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Ранее прокурор Татарстана официально предупредил министра здравоохранения РТ Марата Садыкова об ответственности за нарушение прав медиков при получении доплат за работу с пациентами с коронавирусом.

