В Минздраве Татарстана объяснили, почему на крыльце поликлиники в Казани образовалась очередь

Фото: соцсети

Сегодня после возобновления работы поликлиник на входе в поликлинику №8 в Казани собралась толпа людей. Пациенты пожаловались в соцсетях, что обратиться за медицинской помощью стало затруднительно, а в очередях не соблюдают социальную дистанцию. В Минздраве Татарстана прокомментировали это сообщение.

«У них на крыльце есть специальные метки для соблюдения дистанции. К сожалению, все их игнорируют. В здание поликлиники пускают только определенное количество людей при наличии масок и перчаток, на входе термометрия. Прием специалистов ведется по предварительной записи по телефону. Многие приходят заранее, из-за этого создаются очереди», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

Там подтвердили, что записи на госуслугах действительно пока нет, но регистратура по телефону записывает.

Сейчас на входе уже нет очереди, сообщили в пресс-службе ведомства.