Онищенко назвал подъезд самым недооцененным источником заражения COVID-19 — в Челнах там обнаружили три очага

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил назвал подъезд самым недооцененным источником заражения коронавируса. «Парламентской газете» он сообщил, что о подъездах забыли с точки зрения проведения там противоэпидемических мероприятий.



«Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», — уточнил парламентарий.

Ранее в Набережных Челнах в многоквартирном доме с одним подъездом нашли сразу три очага нового коронавируса. В связи с этим главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев попросил управляющие компании обратить особое внимание на обработку лифтов и лестничных площадок. При этом глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина выразила сомнение, что причиной возникновения очагов стал лифт.