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В Челнах уровень заболеваемости коронавирусом выше среднего по Татарстану

19:26, 26.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Челнах уровень заболеваемости коронавирусом выше среднего по Татарстану
Фото: скриншот

В Набережных Челнах заболеваемость коронавирусом составляет 79,2 случая на 100 тысяч населения. Это более высокий уровень, чем в среднем по Татарстану.

Средний уровень заболеваемости COVID-19 в республике составляет 78 случаев на 100 тысяч человек, рассказала сегодня глава республиканского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Она добавила, что рост заболеваемости выявлен в последние два дня.

Сегодня Патяшина заверила, в Татарстане с середины апреля снижаются темпы прироста заболевших. Коэффициент распространенности коронавирусной инфекции в РТ на сегодня составляет 0,9 балла.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:34
    Никакой логики во многих высказываниях!
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