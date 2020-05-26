В Челнах уровень заболеваемости коронавирусом выше среднего по Татарстану

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В Набережных Челнах заболеваемость коронавирусом составляет 79,2 случая на 100 тысяч населения. Это более высокий уровень, чем в среднем по Татарстану.

Средний уровень заболеваемости COVID-19 в республике составляет 78 случаев на 100 тысяч человек, рассказала сегодня глава республиканского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Она добавила, что рост заболеваемости выявлен в последние два дня.

Сегодня Патяшина заверила, в Татарстане с середины апреля снижаются темпы прироста заболевших. Коэффициент распространенности коронавирусной инфекции в РТ на сегодня составляет 0,9 балла.