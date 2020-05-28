Соцсети: на входе в поликлиники Казани образуются давки

Фото: соцсети

После возобновления работы поликлиник на входе в учреждения собираются толпы людей. Пациенты жалуются в соцсетях, что получить медицинскую помощь стало затруднительно, а в очередях нет ни намека на социальную дистанцию.

Такая картина сегодня наблюдалась у поликлиники №8.

«Дурдом на входе в поликлинику. Люди как дикие звери. Ужас, убить готовы. И самое интересное — каждый, абсолютно каждый считает, что у него важнее. Нежели, чем у других», — написал автор поста.

Отметим, что запись к врачу на «Госуслугах РТ» до сих пор недоступна.

Ранее Роспотребнадзор разрешил возобновить прием в татарстанских поликлиниках. С 19 мая 2020 г. возобновляются плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, а также проведение плановых профилактических медицинских осмотров работников вредных и опасных производств.

